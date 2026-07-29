Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Böblingen: Rückwärtsfahrt führt zu Unfall - Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagvormittag (28.07.2026) ereignete sich auf der Bundesautobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb, nach einem äußerst gefährlichen und verbotenen Fahrmanöver, ein Unfall mit Sachschaden. Ein 87 Jahre alter Mercedes-Fahrer hatte gegen 10.30 Uhr vermutlich die Autobahn an der Anschlussstelle verlassen und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen weiter auf die Bundesstraße 464 in Richtung Holzgerlingen fahren. Diese Abfahrt dürfte er jedoch verpasst haben, worauf er über die vorhandene Sperrfläche rückwärts fuhr, zum sie dennoch zu erreichen. In diesem Moment näherte sich von hinten ein Krankentransportwagen. Die 22-jährige Fahrerin, die einen 20 Jahre alten Kollegen an Bord hatte, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Da Betriebsstoffe ausliefen und zur Absicherung der Unfallstelle, befanden sich Feuerwehr und Autobahnmeister vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 87-Jährigen wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen beschlagnahmt.

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