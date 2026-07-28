POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Gaststätte
Ludwigsburg (ots)
In der Zeit zwischen Sonntag (26.07.2026) 20:30 Uhr und Montag (27.07.2026) 08:00 Uhr schlugen unbekannte Täter an einer Gaststätte im Finkenweg in Gerlingen die Glasschiebetür des Wintergartens ein und gelangten so in die Gaststätte. Im Anschluss wurden die Schubladen der Schranktheke durchwühlt und Bargeld in Höhe von circa 150 Euro entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Gerlingen zu melden.
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