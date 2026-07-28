POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots) - Zwei schwer und eine leichte verletzte Person sowie ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag (27.07.2026) gegen 17.35 Uhr in der Straße "Auf dem Kies" in Besigheim ereignete. Eine 84 Jahre alte VW-Lenkerin befuhr die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung "Auf dem Kies", während ein 20-Jähriger mit einem ...

mehr