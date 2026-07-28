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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Einbruch in Realschule - Bargeld in unbekannter Höhe entwendet

Ludwigsburg (ots)

Die noch unbekannten Einbrecher verschafften sich zwischen Sonntagabend (26.07.2026), 20:00 Uhr und Montagmorgen (27.07.2026), 03:00 Uhr Zutritt in die Realschule in der Schwieberdinger Straße in Markgröningen. Dabei hebelte die Täterschaft eine Eingangstüre zur Realschule auf, wodurch sie so ins Schulgebäude gelangten. In den dortigen Räumlichkeiten wurden dann gewaltsam sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Markgröningen unter Tel. 07145 9327-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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