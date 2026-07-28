Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Sindelfingen: Verkehrsunfall hat eine schwerverletzte Person zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte Person, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und einen Sachschaden von rund 33.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (27.07.2026) gegen 13:45 Uhr auf der Bundesautobahn 8 auf Höhe Sindelfingen zugetragen hat. Eine 69-jähriger Peugeot Lenker war auf dem rechten der drei Fahrspuren auf der BAB 8, zwischen der Anschlussstelle S-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart, in Richtung Karlsruhe unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Aufpralldämpfer. Durch die Kollision geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und wurde auf die Fahrbahn zurückgewiesen. Ein 51-jähriger Lkw-Lenker mit Anhänger, der hinter dem 69-Jährigen fuhr, versuchte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen dem Peugeot auszuweichen, kollidierte dennoch mit dem Fahrzeug. Durch die Ausweichbewegung kam es anschließend zum Zusammenstoß mit einem Sattelauflieger eines 67-Jährigen, der zu dieser Zeit auf dem mittleren Fahrstreifen und auf gleicher Höhe unterwegs war. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 69-jährige Peugeot-Lenker schwere Verletzungen, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl sein Peugeot als auch der Lkw mit Anhänger waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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