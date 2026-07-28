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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Zeugen zu Vandalismus in geparktem Linienbus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang noch unbekannte Personen trieben am Samstagabend (26.07.2026) gegen 22:35 Uhr in der Hildrizhauser Straße in Ehningen ihr Unwesen. Auf dem Parkplatz einer Sportanlage westlich der Hildrizhauser Straße stand im Tatzeitraum ein Linienbus geparkt. Die unbekannten Personen brachen eine Türe zum Linienbus auf und gelangte so mutmaßlich ins Fahrzeuginnere. Im Linienbus versprühten sie das Löschpulver eines Feuerlöschers, zudem schlugen sie zwei Seitenfenster ein. Des Weiteren entwendeten sie vermutlich auch den Fahrzeugschlüssel des Busses, den sie im Bus vorgefunden hatten. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Eine Zeugin die auf das Geschehene aufmerksam wurde, konnte drei Personen flüchten sehen und verständigte die Polizei. Hierbei soll es sich um drei männliche Täter gehandelt haben. Alle sollen rund 16 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter groß sowie von schlanker Figur gewesen sein. Zudem sollen sie mit E-Scootern in Richtung Ortsmitte geflüchtet sein. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach den Tätern ohne Erfolg. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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