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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: mögliches Kraftfahrzeugrennen auf der L 1138 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend (26.07.2026), gegen 21.35 Uhr, befand sich ein 17-jähriger Rollerfahrer auf der Landesstraße 1138 vom Kreisverkehr auf Höhe der Ludwigsburger Straße bei Benningen am Neckar kommend in Richtung der Landesstraße 1100, als er vermutlich Zeuge eins verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde. Ihm entgegen fuhren zwei ältere PKW, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein sollen. Im Kurvenbereich brach das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs aus und geriet auf die Fahrbahn des 17-Jährigen. Dieser musste in der Folge stark abbremsen und ganz an den rechten Rand der Fahrbahn ausweichen. Dem Unbekannten gelang es wenige Meter vor dem 17-Jährigen seinen PKW wieder unter Kontrolle zu bringen. Anschließend fuhren beide weiter. Bei einem der PKW soll es sich um eine weiße Limousine gehandelt haben. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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