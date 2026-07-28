Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10/Schwieberdingen: Zeugen nach Unfall mit Verletzten gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (27.07.2026) gegen 10.25 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B10) bei Schwieberdingen ereignete.

Ein noch unbekannter Fahrer eines weißen Transporters soll an der Anschlussstelle Schwieberdingen - Ost ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten auf die B10 in Richtung Münchingen aufgefahren sein. Ein 63- sowie ein 61-Jähriger fuhren zu diesem Zeitpunkt mit ihren Motorrädern auf dem rechten Fahrtstreifen. Beide mussten bremsen und nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Transporter zu verhindern. Dabei kollidierten die beiden Motorradlenker miteinander und stürzten. Der unbekannte Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Münchingen fort.

Die beiden Männer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unter der Tel. 0711 6869-0 sowie per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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