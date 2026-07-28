Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: aktueller Einsatz Haltestelle Südbahnhof (Schönbuchbahn) - erste Meldung

Ludwigsburg (ots)

Gegen 07.50 Uhr ereignete sich am Bahnübergang im Bereich der Haltestelle Südbahnhof ein Personenunfall. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen soll eine erwachsene Person am Übergang die Gleise überquert haben und wurde von einem Zug der Schönbuchbahn erfasst. Laut Zeugenhinweisen soll der Übergang zu diesem Zeitpunkt bereits durch Schranken und entsprechende Lichtzeichen gesperrt gewesen sein. Der Zugführer habe gehupt und eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Den Unfall konnte er jedoch wohl nicht mehr vermeiden. Die erwachsene Person, die schwere Verletzungen erlitt, wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Derzeit ist Bahnverkehr gesperrt. Der Rettungsdienst ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um Augenzeugen des Unfalls zu betreuen. Die Feuerwehr befindet sich ebenfalls im Einsatz. Die Tübinger Straße ist derzeit im Bereich der Haltestelle ebenfalls gesperrt.

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