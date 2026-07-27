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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Grabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Samstag (25.07.2026) gegen 08.30 Uhr in der Grabenstraße Ecke Rechbergstraße in Pleidelsheim ereignete, sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar noch Zeugen. Zwei neun und zehn Jahre alte Jungen gingen mit einem Hund Gassi, als sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus der Grabenstraße näherte und nach links in die Rechbergstraße abbog. Hierbei soll er zum einen den Tretroller des Neunjährigen und auch eine Pfote des Hundes überrollt haben. Der Gesundheitszustand des Hundes ist derzeit nicht bekannt. Gemäß derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen war die unbekannte Person mit einem hellen grau-blauen PKW, eventuell ein Mazda, mit Ludwigsburger Kennzeichen unterwegs. Die Person setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.07.2026 – 14:42

    POL-LB: Erdmannhausen: Unbekannter bestiehlt Seniorin

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-necker.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Samstag (25.07.2026) gegen 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Erdmannhausen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Ein bislang noch unbekannter Täter, der eine graue Schirmmütze, ein blaues T-Shirt und eine graue Jeans trug, etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß sein ...

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