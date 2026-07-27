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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Unbekannter bestiehlt Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-necker.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Samstag (25.07.2026) gegen 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Erdmannhausen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Ein bislang noch unbekannter Täter, der eine graue Schirmmütze, ein blaues T-Shirt und eine graue Jeans trug, etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß sein dürfte, verschaffte sich unter einem Vorwand Zuritt in eine Wohnung einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Er gab gegenüber der Bewohnerin an, dass die Beleuchtung in der Wohnung überprüfen müsse. Hierauf ließ die Frau in herein, stellte aber nach wenigen Minuten fest, dass sich der Mann verdächtig verhielt. Er betrat nahezu alle Räume und öffnete Schubladen und Schränke. Aufgrund dessen verwies die Seniorin den Unbekannten energisch der Wohnung und der Mann machte sich davon. Im Nachgang stellte die Frau fest, dass eine Armbanduhr mit eher geringem Wert gestohlen worden sein dürfte. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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