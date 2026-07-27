Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim/Mundelsheim und Großbottwar: 24-jähriger Opel-Lenker alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit gegen einen 24 Jahre alten Mann, der am Samstagmorgen (25.07.2026) auf der Bundesautobahn 81 sowie der Bundesstraße 328 in den Bereichen Pleidelsheim, Mundelsheim und Großbottwar unterwegs war und aufgrund seiner unsicheren Fahrweise vermutlich mehrere Verkehrsteilnehmende gefährdet oder gar geschädigt haben dürfte. Zeugen alarmierten am Samstag (25.07.2026) gegen 09.15 Uhr die Polizei, nachdem ihnen auf der BAB 81 nahe der Anschlussstelle Pleidelsheim ein Opel Corsa aufgefallen war, der verbotenerweise rechts überholt, gedrängelt und Lichthupe gegeben haben soll. Die Zeugen folgten dem Opel-Lenker, der die Anschlussstelle Mundelsheim nutzte, um von der Autobahn abzufahren. Anschließend setzte er seine Fahrt auf der B 328 in Richtung Großbottwar fort. Währenddessen sei er in den Gegenverkehr geraten. Eine bislang unbekannte, entgegenkommende Person könnte hierdurch gefährdet worden sein. Insbesondere diese wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Opel-Lenker setzte seine Fahrt bis nach Großbottwar fort, wo die Zeugen beobachten konnten, dass er den PKW abstellte und in ein Wohnhaus ging. Kurz darauf kam eine Streifenwagenbesatzung vor Ort an und konnte den 24-jährigen Fahrer des Opel ermitteln, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Wohnhaus aufhielt. Da es den Anschein erweckte, er könnte unter dem Einfluss von Alkohol stehen, führte er einen Atemalkoholtest durch. Dieser erbrachte ein Ergebnis von etwa 1,6 Promille. Hierauf musste eine Blutentnahme erfolgen und der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

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