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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Mehrere Fahrzeuge auf Feldweg in Brand geraten - knapp 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Fünf beschädigte Fahrzeuge, eine beschädigte Feldfläche und einen Sachschaden von knapp 50.000 Euro sind die Bilanz eines Brandes, der sich am Sonntag (26.07.2026) gegen 14:30 Uhr am westlichen Ortsrand von Maichingen ereignete.

Anlässlich eines Festumzuges standen mehrere Fahrzeuge auf einem Feldweg im Bereich des Kreisverkehrs zwischen der Pforzheimer Straße und der Darmsheimer Straße geparkt. Hier gerieten zunächst ein Smart sowie ein Mazda in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt als Brandursache ein heißer Auspuff in Betracht, der mutmaßlich zum Entzünden der Grünfläche führte.

Durch das Feuer wurden auch ein Ford, ein VW und Ein Suzuki in Mittleidenschaft gezogen. Zudem wurde eine angrenzende Ackerfläche beschädigt. Alarmierte Wehrkraft konnten rasch den Brand löschen und ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Der Gesamtsachschaden wird auf knapp 50.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Der Smart und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen mussten kurzzeitig die angrenzenden Straßen gesperrt werden, gegen kurz nach 16:00 Uhr waren die Maßnahmen beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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