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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen (26.07.2026) gegen 04:50 Uhr schlugen noch unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines Seat ein, der auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der "Neue Ramtelstraße" in Ramtel geparkt stand. Anschließend durchsuchten die Täter das Fahrzeuginnere, nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Ein Zeugen, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, konnte drei Personen in Richtung Breslauer Straße flüchten sehen. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach den Tätern ohne Erfolg. Das Polizeirevier Leonberg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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