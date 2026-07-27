Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Eltingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (25.07.2026) zwischen 13:30 Uhr und 15:45 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades in Leonberg-Eltingen abgestellten Hyundai. An dem Pkw wurde die vordere Stoßstange beschädigt und ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Unter der Tel. 07152 605-0 sowie per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Leonberg Hinweise entgegen.

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