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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pkw bei Unfallflucht beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (24.07.2026) zwischen 17:55 Uhr und 18:30 Uhr in der Hohenstaufenstraße in Sindelfingen Nord. Der Unbekannte touchierte die linke Seite eines am Fahrbahnrand geparkten Peugeot und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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