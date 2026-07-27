Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: mehrere PKW im Hof eines Sportwagenhandels abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (27.07.2026) gerieten mehrere Fahrzeuge, die auf dem Gelände eines Sportwagenhandels in der Straße "Hundshalde" in Eglosheim standen, in Brand. Gegen 03.15 Uhr wurde die Polizei über zwei brennende PKW, einen Nissan und einen Alpha Romeo, informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen fest, dass der Nissan und der Alpha Romeo bereits in Vollbrand standen. Die Flammen sprangen anschließend auf einen BMW über. Darüber hinaus wurden auch ein Toyota und ein Suzuki durch das Feuer beschädigt. Gegen 04.25 Uhr konnte die Feuerwehr mitteilen, dass der Brand gelöscht ist. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden derzeit auf etwa 130.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu wenden.

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