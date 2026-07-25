Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart (BAB 8, Höhe Stuttgart Flughafen/Messe): Verkehrsunfall mit Reisebus fordert mehrere verletzte Personen und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (25.07.2026) ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 00:45 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe Flughafen Stuttgart befuhr der 62-jährige Fahrer eines Reisebusses den rechten Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Reisebus mit dem Sicherungsfahrzeug einer Verkehrssicherungsfirma, die zum Unfallzeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen eine sich dort befindliche Baustelle und die damit einhergehenden Arbeiten absicherte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Sicherungsfahrzeug in ein weiteres Firmenfahrzeug der Sicherungsfirma geschoben und kam anschließend quer über alle Fahrstreifen zum Stehen. Der Reisebus prallte schließlich auf das zweite Sicherungsfahrzeug auf und kam dort zum Stillstand. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt mit 17 Personen besetzt. Darunter befanden sich der Busfahrer, ein weiterer Bus-/Begleitfahrer sowie 15 Fahrgäste. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden durch den Unfall zwei Fahrgäste, eine 57 Jahre alte Frau, ein 79 Jahre alter Mann sowie der 62-jährige Busfahrer jeweils schwer verletzt. Zwei weitere männliche Insassen im Alter von 27 und 57 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu. Die leicht- und schwerverletzten Insassen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die an der Unfallörtlichkeit verbliebenen Insassen wurden an einer auf dem angrenzenden Messegelände eingerichteten Betreuungsstelle durch weitere Betreuungs- und Rettungskräfte versorgt. Der durch die Kollision entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf 250.000 Euro. Die Autobahn in Richtung Karlsruhe war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben mehreren Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren zudem Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Stuttgart sowie eine Vielzahl an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Auch die Autobahnmeisterei Kirchheim unterstützte an der Einsatzstelle. Gegen 07:00 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

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