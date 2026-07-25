Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart (BAB 8 AS Neuhausen - AS Stuttgart-Plieningen): Auffahrunfall hat drei Leichtverletzte und hohen Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (24.07.2026) gegen 16:50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz die BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Stuttgart-Plieningen auf dem linken von drei vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe. Aufgrund Stauende musste der 31-Jährige seinen Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Ein direkt dahinter nachfolgendes Fahrzeug erkannte den Umstand, wich nach links aus und kam dort zum Stillstand. Der 87-jährige Fahrer eines BMW, der mit einer 80-jährigen Beifahrerin unterwegs war und als zweites Fahrzeug dem Mercedes-Benz folgte, erkannte den Umstand zu spät und passierte zunächst den zwischenzeitlich linksseitig stehenden Pkw, der unmittelbar vor ihm gefahren war. Im weiteren Verlauf versuchte der 87-Jährige noch nach rechts auszuweichen, um eine Kollision mit dem vor ihm stehenden Mercedes-Benz zu vermeiden, kollidierte jedoch rechtsseitig mit dessen Heck. Alle drei Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 60.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme mussten sowohl der linke als auch der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Der Rettungsdienst befand sich mit einem Notarzt sowie zwei Rettungswagen im Einsatz. Die umliegenden Feuerwehren befanden sich mit starken Kräften vor Ort. Zudem waren Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und der Autobahnmeisterei im Einsatz. Nachdem ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden und die Fahrbahn gereinigt waren, konnten gegen 20:00 Uhr beide Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

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