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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Fußgängerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (24.07.2026) gegen 15:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz innerorts die Pforzheimer Straße in Richtung Leonberg. Eine 62-jährige Fußgängerin befand sich auf dem daneben befindlichen Gehweg und beabsichtigte, den dort vorhandenen Fußgängerüberweg zu queren, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Im Bereich des Überwegs kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Passantin. Die 62-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es befanden sich zeitweise bis zu drei Streifenbesatzungen im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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