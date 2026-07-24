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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 87 Jahre alte Fußgängerin am Freitag (24.07.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 11.40 Uhr in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die Seniorin wollte die Fasanenstraße in Richtung Bärenwiese queren, wobei sie mutmaßlich eine von links kommenden 84 Jahre alte Opel-Lenkerin übersah. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte die 87-Jährige schwer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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