Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Freiberg am Neckar: Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte und Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen kam es kurz nach 08:00 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 81 bei Freiberg am Neckar. Eine unbekannte Person war mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Heilbronn kommend unterwegs und wechselte zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord vor einer Baustelle unvermittelt von der linken auf die mittlere Fahrspur. Dadurch mussten mehrere nachfolgende Fahrzeuge stark abbremsen. Einem 45-jährigen BMW-Fahrer gelang dies nicht rechtzeitig, so dass er auf den Mercedes eines vor ihm fahrenden 54-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen das Heck des vor ihm fahrenden Nissan einer 38-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurde die 55-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren beteiligten Personen blieben unverletzt. Die drei Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand aber Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen (0711 6869-0, stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de).

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