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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Pkw in der Reiflestraße zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person zerkratzte am Freitagmorgen (24.07.2026) zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertür eines Pkw der Marke Ora, der in der Reiflestraße in Gerlingen geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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