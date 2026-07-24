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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (24.07.2026) zwischen 11.00 Uhr und 11.20 Uhr einen auf am Kimryplatz in Kornwestheim geparkten Kia. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Unter der Tel. 07154 1313-0 sowie per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Kornwestheim sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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