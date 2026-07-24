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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Böblingen: Lkw-Lenker flüchtet nach Unfall an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person am Steuer eines Lkw war am Donnerstag (23.07.2026) gegen 15:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. An der Anschlussstelle Böblingen-Hulb ordnete sie sich auf dem Verzögerungsstreifen ein, wechselte dann aber unvermittelt wieder auf den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn, ohne auf den dort fahrenden 28-jährigen Audi-Lenker zu achten. Der 28-Jährige wollte nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, kollidierte dabei aber mit dem Jaguar eines dort fahrenden 58-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, an den beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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