Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Pkw bei Unfallflucht schwer beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (23.07.2026) zwischen 07:50 Uhr und 14:00 Uhr in Kornwestheim ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog dort eine unbekannte Person mutmaßlich mit einem Lkw von der Solitudestraße nach links in die Steinbeisstraße ab und streifte an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf entlang. Der VW wurde dabei auf der Fahrerseite und im Frontbereich massiv beschädigt, unter anderem wurde auch die vordere Stoßstange abgerissen. Die unbekannte Person machte sich anschließend mit ihrem Lkw aus dem Staub, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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