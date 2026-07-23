Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Beleidung in Bus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch (22.07.2026) in einem Linienbus in der Danziger Straße in Ludwigsburg ereignete.

Eine noch unbekannte Frau soll sich während der Fahrt vermutlich darüber echauffiert haben, dass ein Kind seine Füße mit Schuhen auf einen Sitz legte und eine Diskussion mit mutmaßlich der Mutter des Kindes begonnen habe. Ein 23-Jähriger, der sich für die Mutter einsetzen wollte, wurde daraufhin von der Unbekannten unter anderem ausländerfeindlich beleidigt. Die Unbekannte sowie der 23-Jährige und seine 19 Jahre alte Begleiterin stiegen an der Bushaltestelle Danziger Straße aus. Als der junge Mann ankündigte, die Polizei zu verständigen, soll die Unbekannte davongerannt sein und den beiden den Mittelfinger gezeigt haben.

Die Tatverdächtige wird als etwa 40 Jahre alt mit dunklen kinnlangen und leicht gewellten Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug sie ein Kleid mit Blumenmuster.

Sachdienliche Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 sowie per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

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