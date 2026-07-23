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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrer bei Unfall verletzt - Pkw-Lenker fährt weiter

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 42 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch (22.07.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 06.20 Uhr in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Der 42-Jährige fuhr einen Feldweg in der Verlängerung der Lemberstraße von Poppenweiler in Richtung Neckarweihingen entlang. An einer Kreuzung übersah er mutmaßlich einen von rechts aus Richtung Hohenrainstraße kommenden Pkw. Daraufhin kollidierte der Radfahrer mit dem Pkw, wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Der Pkw-Lenker soll kurz gestoppt haben und ausgestiegen sein. Nachdem er den verletzten Radfahrer angesprochen hatte, kehrte er zu dem Pkw zurück und fuhr davon. Er soll mit einem dunklen Kleinwagen mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) unterwegs gewesen sein. Der Unbekannte wurde als etwa 30 Jahre alt mit dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einer rot-blaue Latzhose.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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