Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt seit Dienstagvormittag (21.07.2026) wegen einer Unfallflucht, die ein Zeuge gegen 11.00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen auf Höhe eines Fastfood-Restaurants beobachtet hat. Ein bislang unbekannter Lenker eines blauen Sattelzugs soll beim Befahren der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Besigheim einen bislang unbekannten PKW besetzt mit einer älteren Frau touchiert haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Fahrzeugen blieb ohne Ergebnis. Zeugen, die weitere Hinweise geben können und insbesondere die Frau, deren PKW beschädigt worden sein dürfte, sollen sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell