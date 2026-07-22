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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 5.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (21.07.2026) in Ludwigsburg. Zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr beschädigte der Unbekannte mutmaßlich beim Beladen seines Fahrzeugs einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wöhlerstraße in Ludwigsburg geparkten BMW. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben: Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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