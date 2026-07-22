Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Busfahrgast bei Bremsmanöver verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 45 Jahre alter Linienbus-Lenker fuhr am Dienstag (21.07.2026), gegen 18.55 Uhr die Hohenzollernstraße in Pleidelsheim in Richtung Beihinger Straße entlang, als an der Kreuzung zur Stuifenstraße plötzlich ein noch unbekanntes Kind auf die Fahrbahn rannte. Um eine Kollision mit dem Kind zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Vollbremsung ein. Dabei stürzte ein 81 Jahre alter Fahrgast von seinem Sitzplatz. Er erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kind soll mit zwei weiteren Kindern sowie zwei Männern unterwegs gewesen sein. Die Gruppe ging anschließend in unbekannte Richtung davon.

Zeugen, die insbesondere zu den noch unbekannten Fußgängern sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

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