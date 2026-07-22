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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Brand in der Hohenzollernstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 120.000 Euro dürften am Dienstagnachmittag (21.07.2026) bei einem Brand in der Hohenzollernstraße in Mötzingen entstanden sein. Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus noch unbekannter Ursache ein hölzerner Unterstand Feuer gefangen hatte. Dieser Unterstand befindet sich in nächster Nähe zu einer Garage und zwischen zwei Wohnhäusern. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Nichtsdestotrotz wurden die Garage und teilweise das Dach des einen Wohnhauses sowie die Fassade und Fenster des zweiten Wohnhauses beschädigt. Beide Häuser blieben allerdings bewohnbar. Während des Einsatzes war die im rückwärtigen Bereich der Wohnhäuser verlaufende Bondorfer Straße durch Einsatzfahrzeuge teilweise vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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