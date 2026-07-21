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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Mann verfolgt Frau mit Messer

Ludwigsburg (ots)

Gegen 12.15 Uhr war am Dienstag (21.07.2026) ein 41 Jahre alter Mann in Rutesheim in Streit mit seiner 35 Jahre alten Ehefrau geraten. Als er seine Frau bedrohte, verließ sie das Haus. Ihr Mann folgte ihr vermutlich mit einem Messer in der Hand. Als die 35-Jährige hinter einer Passantin Schutz suchte, soll der 41-Jährige versucht haben, seine Frau zu verletzten. Deren Flucht führte schließlich in die Pforzheimer Straße, wo eine weitere Passantin die Polizei alarmierte. Daraufhin ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Die Polizei fahndet derzeit weiterhin nach dem 41-Jährigen.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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