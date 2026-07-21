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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: KORREKTUR & ERGÄNZUNG zu Gold an falsche Polizeibeamte übergeben

Ludwigsburg (ots)

Um 10.06 Uhr berichteten wir von einem Betrugsfall in Korntal-Münchingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6318501

Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, ereignete sich der Fall nicht am Samstag (18.07.2026), sondern bereits am Freitag (17.07.2026). Nachfolgend finden Sie den aktualisierten Sachverhalt, der zudem einen Zeugenaufruf beinhaltet.

Mit falschen Polizeibeamten bekam es ein 90 Jahre alter Mann aus Korntal-Münchingen am Freitag (17.07.2026) zu tun. Gegen 10.00 Uhr erhielt der Senior einen betrügerischen Anruf, bei welchem sich zwei Männer als Polizeibeamte ausgaben. Die Anrufer machten dem 90-Jährigen durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass Einbrecher unterwegs seien und sein Hab und Gut gefährdet sei. Gegen 12.30 Uhr legte der Senior gemäß den Anweisungen der Betrüger eine Tragetasche mit Gold vor seine Tür, die kurz darauf von einer noch unbekannten Person abgeholt wurde.

Da es sich um eine auffällige Tasche mit dem Aufdruck einer großen Sonnenblume handelte, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Zeugen, denen am Freitag (17.07.2026) gegen 12.30 Uhr im Bereich des Alten Friedhofs Korntal eine Person mit einer solchen Tasche auffiel.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Tipps, wie Sie sich vor solchen Betrugsmaschen schützen können finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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