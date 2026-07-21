Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Feuerwerksrakete landet auf Sportplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Personen, die sich am Montag (20.07.2026) gegen 19.30 Uhr auf dem Sportplatz in der Jahnstraße in Holzgerlingen aufhielten, mussten beobachten, wie eine Feuerwerksrakete in ihre Richtung geflogen kam. Bislang ist nicht bekannt, wer die Rakete abgefeuert hat. Gemäß ersten polizeilichen Erkenntnissen dürfte sie von einem parallel des Sportplatzes verlaufenden Wegs aus in Richtung des Sportplatzes gestartet worden sein. Die Hose eines 51 Jahre alten Mannes wurde durch die Rakete leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Unbekannten geben können, die die Rakete starteten, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

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