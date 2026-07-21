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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim/Eberdingen: Kupferdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Auf Kupfer hatten es noch unbekannte Täter sowohl in Pleidelsheim als auch in Eberdingen-Nußdorf abgesehen.

Zwischen Samstag (18.07.2026), 09.00 Uhr und Montag (20.07.2026), 07.30 Uhr stahlen Unbekannte mindestens 40 Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Kanalstraße in Pleidelsheim. Dabei hinterließen sie zudem einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar in Verbindung zu setzen.

In Eberdingen-Nußdorf stahlen ebenfalls noch unbekannte Täter zwischen Samstag (18.07.2026), 19.30 Uhr und Sonntag (19.07.2026), 09.30 Uhr etwa zwei Meter einer kupfernen Regenrinne eines Kirchengebäudes im Mönsheimer Weg. Der Sachschaden dürfte sich hier auf etwa 150 Euro belaufen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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