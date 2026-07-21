Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 59-Jährige stürzt mit E-Scooter schwer

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 59 Jahre alter Frau am Montag (20.07.2026) mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 09.00 Uhr in der Burghaldenstraße in Sindelfingen mit einem E-Scooter gestürzt war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Frau auf einem E-Scooter zunächst auf der Fahrbahn der Burghaldenstraße. Nachdem sie einen Friedhof und den dazugehörigen Parkplatz passiert hatte, wollte sie im weiteren Verlauf auf den Gehweg auffahren. Mutmaßlich verkantet hierbei ihr Gefährt mit der Bordsteinkante, wodurch die 59-Jährige die Kontrolle über den E-Scooter verlor und stürzte. Durch den Sturz erlitt sie schwere Verletzungen, am E-Scooter entstand nur geringfügiger Sachschaden.

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