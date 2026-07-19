Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall auf der L1362 fordert zwei leicht verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 18.07.2026, kam es gegen 12:15 Uhr auf der L1362 auf der Gemarkung Herrenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw Mercedes-Benz und einem Pkw BMW. Der 36-jährige Lenker des Pkw kam aus Richtung Herrenberg und wollte bei für ihn Grün zeigender Lichtzeichenanlage nach links in Richtung Jettingen abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt kam der 66-jährige Lenker des Lkw aus Fahrtrichtung Jettingen. Dieser missachtete den bisherigen Ermittlungen zufolge das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte trotz Ausweichversuchs fast ungebremst mit dem Pkw. Der Lkw kam nach der Kollision mit dem Pkw im Grünstreifen, im Bereich der Gegenfahrbahn, zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, der Lenker des Lkw wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, am BMW in Höhe von ca. 15.000 EUR und am Lkw in Höhe von ca. 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei zur Absperrung der Unfallstelle sowie das Landratsamt Böblingen aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, welche in das Erdreich gelangt waren und abgetragen werden mussten.

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