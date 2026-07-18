Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg, Korntaler Straße: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatten am Freitag, gegen 17:30 Uhr, die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Korntaler Straße. Infolge eines Unwetters schlug dort der Blitz in das Dach des Gebäudes ein, worauf der Dachstuhl in Brand geriet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, welche mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnten die Bewohner unverletzt das Gebäude verlassen und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

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