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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Neckarweihingen, Hauptstraße/Landäckerstraße: Kind angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein 8-jähriger Junge befuhr mit seinem Tretroller am Freitag, gegen 12:18 Uhr, einen Gehweg entlang der Landäckerstraße in Richtung Hauptstraße und überquerte dort an einer Fußgängerfurt die Straße. Hierbei wurde er von einem bisher unbekannten Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Der Fahrzeuglenker stieg zwar kurz aus seinem Fahrzeug aus, verließ dann aber die Unfallstelle ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869-0 oder per Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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