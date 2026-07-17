POL-LB: Asperg: Einbruch in Gaststätte in der Alleenstraße
Ludwigsburg (ots)
Auf Bargeld hatten es noch unbekannte Personen abgesehen, die zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend (15.07.2629, 09:00 Uhr bis Donnerstag, 16.07.2026, 17:00 Uhr) gewaltsam in eine Gaststätte in der Alleenstraße in Asperg eindrangen. Im Inneren brachen sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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