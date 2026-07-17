POL-LB: Asperg: Einbruch in Gaststätte in der Alleenstraße

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich in Folge eines Blitzeinschlags entstand am Donnerstagabend (16.07.2026) gegen 20:20 Uhr ein Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses im Schleusenweg in Besigheim. Die zwei 58 und 59 Jahre alten Bewohner sowie ein 58-jähriger Nachbar versuchten noch vor Eintreffen der Feuerwehr, den Brand selbstständig zu löschen. Dabei waren alle drei Personen dem Rauch ausgesetzt und wurden vom ...

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