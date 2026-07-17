Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026) ereignete sich gegen 17.15 Uhr ein schwerer Unfall auf der Landesstraße 1115 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim. Ein 66 Jahre alter Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns, bestehend aus einem Traktor und einem Anhänger, wollte von einem Feldweg nach links auf die L 1115 in Richtung der Autobahnanschlussstelle abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei einen 19 Jahre alten Motorradfahrer, der aus Richtung der Anschlussstelle kam. In der Folge kollidierte der Motorradfahrer mit dem Traktor und stürzte letztlich auf den Asphalt. Der schwerverletzte 19-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt rund 12.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die L 1115 im Bereich der Unfallstelle bis gegen 20.00 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell