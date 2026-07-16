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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: E-Scooter-Lenker fährt Fußgänger an und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (15.07.2026), gegen 14.45 Uhr in Böblingen ereignete.

Ein 42 Jahre alter Mann lief die Eugen-Bolz-Straße entlang, als er von einem noch unbekannten E-Scooter-Lenker touchiert wurde, der in Richtung Freiburger Allee auf dem Gehweg fuhr. Der 42-Jährige fordert den Unbekannten auf, stehen zu bleiben. Dieser reagierte lediglich mit einer Beleidigung und fuhr weiter.

Der Unbekannte wird als 20 bis 22 Jahre alt mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Jeans.

Der 42-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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