PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgänger bei Unfall in der Wurmbergstraße schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 68 Jahre alter Fußgänger am Mittwoch (15.07.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 12.30 Uhr in der Wurmbergstraße in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Mann wollte die Wurmbergstraße aus Richtung der Grabenstraße in Richtung Maichinger Straße überqueren. Als er die gegenüberliegende Straßenseite bereits fast erreicht hatte, dürfte er von einer 38 Jahre alten Opel-Lenkerin, die die Wurmbergstraße in Richtung Bach- bzw. Zimmerstraße befuhr, übersehen worden sein. In der Folge kollidierte der PKW mit dem Fußgänger, der hierauf stürzte. Ein Sachschaden entstand nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 10:17

    POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (15.07.2026) zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Olgastraße in Holzgerlingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 21:39

    POL-LB: Eberdingen (K1651 Nussdorf - Eberdingen): Fahrzeugüberschlag

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (15.07.2026) gegen 19:27 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines VW Polo die Kreisstraße 1651 von Nussdorf kommend in Richtung Eberdingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw zunächst von der Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen. Der Pkw schleuderte dort etwa 200 Meter entlang, überschlug sich und kam quer auf der Gegenfahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Der ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 15:49

    POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Wohnungseinbruch in der Lange Straße

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (14.07.2026) verschaffte sich eine unbekannte Person vermutlich über eine unverschlossene Balkontüre Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße in Aldingen. Aus der Wohnung wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Remseck am Neckar hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren