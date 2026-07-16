Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgänger bei Unfall in der Wurmbergstraße schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 68 Jahre alter Fußgänger am Mittwoch (15.07.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 12.30 Uhr in der Wurmbergstraße in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Mann wollte die Wurmbergstraße aus Richtung der Grabenstraße in Richtung Maichinger Straße überqueren. Als er die gegenüberliegende Straßenseite bereits fast erreicht hatte, dürfte er von einer 38 Jahre alten Opel-Lenkerin, die die Wurmbergstraße in Richtung Bach- bzw. Zimmerstraße befuhr, übersehen worden sein. In der Folge kollidierte der PKW mit dem Fußgänger, der hierauf stürzte. Ein Sachschaden entstand nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen nicht.

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