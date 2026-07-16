Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (15.07.2026) zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Olgastraße in Holzgerlingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

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