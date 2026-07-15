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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen (K1651 Nussdorf - Eberdingen): Fahrzeugüberschlag

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (15.07.2026) gegen 19:27 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines VW Polo die Kreisstraße 1651 von Nussdorf kommend in Richtung Eberdingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw zunächst von der Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen. Der Pkw schleuderte dort etwa 200 Meter entlang, überschlug sich und kam quer auf der Gegenfahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Der 28-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Der 28-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ermittlungen zufolge ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergung des Pkw musste die Kreisstraße kurzzeitig zweimal voll gesperrt werden. Die Unfallstelle konnte um 20:45 Uhr wieder vollumfänglich für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Vaihingen an der Enz übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042 941 0 oder per E-Mail unter vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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