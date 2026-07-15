Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar seit Dienstag (14.07.2026) gegen einen noch unbekannten Motorradlenker.

Gegen 15.10 Uhr passierte eine 49 Jahre alte Frau gemeinsam mit ihrem neun Jahre alten Sohn bei Grün eine Fußgängerampel in der Güntterstraße in Richtung Hermann-Hesse-Straße in Marbach am Neckar. Als die beiden sich etwa in der Fahrbahnmitte befanden, überholte ein noch unbekannte Motorradlenker einen an der roten Ampel stehenden LKW und fuhr über die Fußgängerfurt. Die Frau und der Junge mussten zurückweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Der Unbekannte fuhr ungebremst weiter in Richtung König-Wilhelm-Platz. Er war mit einem in dunkelblau-metallic lackierten Kraftrad mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) unterwegs, trug einen schwarzen Helm und eine helle Hose.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des überholten LKWs, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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