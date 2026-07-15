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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Aurich: 49-jähriger bei Unfall schwerverletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (14.07.2026) gegen 16:35 Uhr auf der Kreisstraße 1649 bei Aurich erlitt ein 49-Jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwere Verletzungen. Der 49-Jähriger war mit seinem Zweirad aus Enzweihingen kommend in Richtung Aurich unterwegs, als er mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts in den Grünstreifen neben der Fahrbahn abkam. Hierbei stürzte er von seinem Gefährt und erlitt schwere Verletzungen, er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, es war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbreit und musste abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zwischen Aurich und Enzweihingen voll gesperrt werden, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 18:15 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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