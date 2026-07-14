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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 86 Jahre alte Frau am Montag (13.07.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 08.50 Uhr in Kornwestheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die Seniorin lief den bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst die Johannesstraße in Richtung Stuttgarter Straße entlang, während ein 40 Jahre alter VW-Lenker vom Parkplatz eines Supermarktes nach links in die Johannesstraße abbog. Mutmaßlich trat im selben Moment die 85-Jährige auf die Fahrbahn, um die Johannesstraße zu queren. In der Folge kollidierte der 40-Jährige mit der Fußgängerin.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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