Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Opel-Lenker kollidiert mit Traktor

Ludwigsburg (ots)

Ein 27 Jahre alter Opel-Lenker fuhr am Montag (13.07.2026) gegen 22.50 Uhr die Landesstraße 1184 in Richtung Bondorf entlang. In gleicher Richtung fuhr ein 50-Jähriger mit einem Traktor mit Anhänger. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit bemerkte der 27-Jährige den vor ihm langsam fahrenden Traktor nicht und kollidierte mit großer Wucht mit dem Anhänger. Dabei wurde der Motorblock aus dem Opel geschleudert und der Pkw wurde in einen angrenzenden Graben abgewiesen.

Der 27 Jahre alte Fahrer erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Strecke zeitweise voll gesperrt werden.

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