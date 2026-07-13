Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Bilanz der Polizei zum WET Open Air Festival

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Samstag (11.07.2026) fand auf dem Gelände des Badezentrums Sindelfingen das diesjährige WET Open Air Festival statt. In der Spitze nahmen über 18.000 Gäste an der Veranstaltung teil. Das zuständige Polizeirevier Sindelfingen setzte insgesamt rund 40 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ein, um das Festival aus polizeilicher Sicht zu begleiten. Abgesehen von Verkehrsbehinderungen bei der An- und Abreise verlief das Festival im Wesentlichen störungsfrei.

Weniger erfreulich fällt die Bilanz jedoch aus, soweit es Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz angeht. So stellten die Einsatzkräfte insgesamt 40 relevante Sachverhalte fest und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Weit überwiegend geht es dabei um den unerlaubten Besitz von Kokain oder Amphetaminen, in einzelnen Fällen auch andere Drogen beziehungsweise Substanzen, die noch nicht abschließend bestimmt sind. Die Ermittlungen werden beim Polizeirevier Sindelfingen geführt (Tel. 07031 697-0, sindelfingen.prev@polizei.bwl.de).

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